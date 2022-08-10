Muğlaspor yeni sezon hazırlıklarına başlarken Muğlaspor Basın Sözcüsü Nihat Aktaş basın mensupları ile kulüp binasında bir araya geldi.

Muğlaspor yeni sezon hazırlıklarına başlarken Muğlaspor Basın Sözcüsü Nihat Aktaş basın mensupları ile kulüp binasında bir araya geldi.

Vatandaşları Muğlaspor’a destek olmaya davet eden Basın Sözcüsü Nihat Aktaş, "Futbolcularımızın ödemelerini yaptık. Transferlerimizi tamamladık. Teknik heyetimizin ihtiyaç duyduğu bölgelere transfer yaparız. Forma sponsoru konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Herkesin bize destek olmasını istiyoruz. Hedefimiz bu yıl şampiyonluk. ’O sene, bu sene’ diyoruz. Yönetim olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan takımımız için, 11 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 17.15’te Cumhuriyet Meydanı Atatürk meydanında buluşuyoruz. Taraftar, yönetim, teknik heyet ve sporcularımızın omuz omuza vererek ’Büyük Muğlaspor’ yürüyüşümüzün ilk adımını atacağımız bu özel güne 7’den 70’e tüm yeşil-beyaz sevdalısı hemşerilerimiz davetlidir ”dedi.