Muğlaspor, 2 Mart 2025 Pazar günü Nevşehirspor ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmada, yeşil-beyazlı ekip 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Ligde çıkışını sürdürmek isteyen Muğlaspor, Balıkesirspor’u 2-0 mağlup etmesinin ardından teknik ekip ve oyuncularıyla Nevşehirspor için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar da takıma olan desteklerini göstermeye devam ediyor. Muğla 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, takıma destek mesajı vererek yaptığı açıklamada "Muğlaspor’a kendi sahasında oynayacağı Nevşehirspor karşılaşmasında başarılar dileriz. Biz 48 Gençlik olarak takımımızın daima arkasındayız. İnşallah bu zorlu mücadeleden 3 puanla döneceğiz" ifadelerine yer verdi.