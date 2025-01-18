TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Muğlaspor, yarın oynayacağı Amasyaspor karşılaşması ile 2. yarıya başlıyor. Maç, 19 Ocak tarihinde Muğla Atatürk Stadyumu’nda saat 14.00’te gerçekleşecek.

Muğlaspor taraftar gruplarından 48 Gençlik Derneği Başkanı Ceyhun Aydın, mücadele öncesinde yazılı bir açıklama yaparak tüm Muğlalıları takımlarını desteklemeye davet etti. Aydın, açıklamasında "Büyük gün geldi. Muğlaspor’umuz, Amasyaspor ile Muğla Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Muğlaspor’umuzu yalnız bırakmamak için tüm Muğla sevdalılarını desteğe bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Muğlaspor taraftarları, takımlarının ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapması ve galibiyetle sahadan ayrılması için büyük bir coşkuyla maç saatini bekliyor. Karşılaşma öncesinde her iki takım da hazırlıklarını tamamlamış durumda.