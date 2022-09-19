Hazırlık maçında Muğlaspor, Atakan Akbulut (2), Sergen Şakirler ve Ender Acar’ın kaydettiği gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Hazırlık maçı karşılaşmasını Muğlaspor başkanı Ali Çakır ve yönetim kurulu üyeleri tribünden takip etti.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken İncirliova Belediyespor ile hazırlık maçı gerçekleştirdi.

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