Bölgesel Amatör Lig hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor, bir yandan da kulübün temeli olan Muğlaspor Futbol Akademisi’nde de yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.

Muğlaspor Futbol Akademisi 2023-2024 sezonu çalışmaları çerçevesinde Sportif As Başkanı Prof. Dr. Özcan Saygın, Altyapı Sorumluları Ahmet Niyazi Çağlar, İlker Barış Kalaç, Müslüm Kıyanç ve Akademik Gelişim Direktörü Doç. Dr. Halil Evren Şentürk, altyapı antrenörleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Öte yandan kulübün efsane futbolcularından Fatih Arslan ve geçmiş dönemde kulüpte altyapı antrenörlüğü yapan Mehmet Uyan’ın Muğlaspor Futbol Akademisi’nde antrenör kadrosuna dahil edildiği açıklandı.

Muğlaspor Kulübü, futbol akademisi çalışmaları hakkında yazılı açıklama yapıldı. ‘’Muğlaspor Futbol Akademisi olarak, geleceğin yetenekli futbolcularını keşfetmek, geliştirmek ve Muğlaspor’a katkı sağlamak için genç yetenekleri doğru bir şekilde eğitmeyi planlıyoruz. Yeni dönemde, Muğlaspor Futbol Akademisi olarak daha ileri ve profesyonel bir yaklaşım benimsenecek. Eğitim programları, genç futbolcuların teknik, taktik, fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeye odaklı olarak incelendi. Bunun yanı sıra, futbolcularımıza fair-play ruhunu ve takım çalışmasını öğretmeyi hedefliyoruz. 2023-2024 sezonunda da önceki sezonlarda olduğu gibi U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 ve U-18 yaş gruplarında çalışmalar yapılacak. Altyapımızda antrenörlerimiz Yunus Emre Sürmen ve Uğur Barut ile devam edilirken, deneyimli antrenörler Fatih Arslan ve Mehmet Uyan’da akademi kadromuza dahil oldu. Altyapı eğitim programları, deneyimli ve uzman antrenörlerimiz tarafından yürütülecek. Antrenörlerimiz, futbolculardaki potansiyeli ortaya çıkarmak ve en iyi şekilde değerlendirmek için gerekli bilgi ve deneyime sahiptir. Ayrıca, futbolcuların karakter gelişimine de önem vererek, pozitif değerlerle onaylı bireyler olarak yetişmelerini destekleyeceğiz. Muğlaspor Futbol Akademisi olarak, sporun yanı sıra eğitimin de önemini biliyoruz. Futbolculuk kariyerlerini desteklemek ve geleceklerini sağlam temeller üzerine inşa etmelerine yardımcı olmak için akademik destek ve danışmanlık hizmetleri sunacağız. Futbolculuk kariyerinin yanı sıra, öğrencilerin akademik başarılarını da önemsediğimizi belirtmek isteriz. Yeni dönemde, Muğlaspor Futbol Akademisi olarak genç futbolculara kaliteli bir eğitim ortamı sunmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sizleri, bu heyecanlı yolculuğa katılmaya ve Muğlaspor’un geleceğine katkıda bulunmaya davet ediyoruz’’ ifadesine yer verildi.