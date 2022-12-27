Muğlaspor Futbol Akademisi sporcuları, Muğlaspor Başkanı Ali Çakır ve Yönetim Kurulu tarafından organize edilen mangal etkinliğinde bir araya geldi.

Muğlaspor Futbol Akademisi sporcuları, Muğlaspor Başkanı Ali Çakır ve Yönetim Kurulu tarafından organize edilen mangal etkinliğinde bir araya geldi.

Muğlaspor Kulübü’nün U-18, U-16, U-14 ve U-12 takımlarında mücadele eden sporcular, yeni yıl öncesinde Muğlaspor tesislerinde düzenlenen yemekte dostluklarını pekiştirdi.

Muğlaspor sporcularına yemek servisi yapan Muğlaspor Başkanı Ali Çakır, altyapımızdaki 100’den fazla sporcumuzla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederken. “Muğlaspor Futbol Akademisi, kulübümüzün geleceği için çok değerli. Altyapıya çok inanıyoruz. Bu sezon güzel işlere imza attılar. U-16 ve U-14 takımlarımız gruplarından çıkmayı garantiledi. U-18 takımımız namağlup, yoluna lider bir şekilde devam ediyor. Sezon boyunca çeşitli turnuvalardan kupalarla dönen U-12 takımımız ligde de başarılı maçlara imza attı. Yeni yıl öncesinde mangal etkinliğiyle altyapı takımlarımızı bir araya getirmek istedik. Güzel, keyifli bir organizasyon oldu. Sporcularımıza önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum. Altyapı Şube Sorumlularımız Ahmet Niyazi Çağlar ve Fırat Kaya’da altyapı takımlarımızla birebir yakından ilgileniyor, onlara teşekkür ediyorum. Değerli altyapı antrenörlerimiz Zafer Kocagöz, Yunus Emre Sürmen, Uğur Barut ve Sezai Aksoy hocalarıma da emekleri için teşekkür ediyor, başarılarından dolayı kutluyorum’’ dedi.