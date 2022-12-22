Muğla’nın coğrafi işaretli ürünlerinin yanında üretilen tüm yöresel ürünlerin satış ve pazarlamasının yapılacağı 14 milyon TL bütçeli ‘Yerelde kırsal kalkınma modeli’ projesi tanıtımı yapıldı.

Muğla’nın coğrafi işaretli ürünlerinin yanında üretilen tüm yöresel ürünlerin satış ve pazarlamasının yapılacağı 14 milyon TL bütçeli ‘Yerelde kırsal kalkınma modeli’ projesi tanıtımı yapıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, 21 Aralık Dünya Kooperatifler Günü nedeniyle Muğla genelindeki tüm kooperatif yöneticileri ile bir araya geldi. Hem Dünya Kooperatifçilik gününü kutlayan, hem de Muğla’nın yöresel ürünlerinin satışının yapılacağı satış noktalarının tanıtımı yapan İl Müdürü Saylak, “Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü olarak göreve başladığım ilk hayalim üreten çiftçimizin ele emeği göz nuru ürünlerinin daha iyi şartlarda değerlendirilmesi için hayata geçirilmesi gereken projenin nihayet sonuna geldik. Panrdemi bize gösterdi ki, tarımsal üretim bir ülkenin olmazsa olmazı. Biz de bu dönemde Muğla’yı karış karış gezerek üreticimizi, çiftçimizi üretime yönlendirdik” dedi.

14 milyon TL bütçeli proje

Muğla’nın coğrafi işaretli ürünlerinin ‘Muğla’ markası adı altında Türkiye ve dünya pazarına sunulacağını açıklayan Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, “Arıcılık, balıkçılık gibi tüm üreticileri bir çatı altında toplayacak ‘Yerelde kırsal kalkınma modeli’ projesi ile ilk etapta Milas giriş, Bodrum çıkış, Köyceğiz ve Seydikemer’de dört noktada Muğla’nın yöresel ürünlerinin tamamının satışının yapılacağı yöre mimarisine uygun satış noktaları oluşturulacak. Muğla’nın her ürettiği ürünün kooperatif ve birlikler kanalıyla hak ettiği değer üzerinden tüketici ile buluşturulmasını hedefliyoruz. Muğla’nın yöresel ürünlerinin satışı için ayrıca kurulacak e-ticaret sitesi ile Türkiye ve dünyanın dört bir yanına ürünler pazarlanacak” dedi.

Saylak, ‘Yerelde kırsa kalkınma modeli’ projesinin 9 milyon lirasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, 5 milyon lirasını üretici ve Muğla Valiliği YİKOB desteği ile ortak konsorsiyumun karşılayacağını belirti. Saylak, “Şirketin yönetimi tamamen birlik yöneticilerinden oluşacak. Burada devlet müdahalesi olmayacak. Bu tamamen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü projesi olmasının yanında hepimizin projesi. Burada bal da satılsın, Datça’nın bademi de satılsın, Zeytin de satılsın, narenciye de satılsın. Biz sizlere destek olacağız. 2023 yılında Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında bu projeyi hep birlikte yürüteceğiz” dedi.