Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen MELSA Yöresel Ürünler Satış Mağazası, yenilenen yüzüyle düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Mağazada, Muğla’nın çeşitli yörelerine ait doğal ve organik ürünler tüketiciyle buluşturulurken, kooperatiflerin desteklenmesiyle yerel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. Açılışa katılan vatandaşlar, yenilenen mağazayı gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Menteşe İş Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, kooperatif başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.