Ege İhracatçı Birliklerinin Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. Ege Bölgesinin Temmuz ayı ihracat toplamı 2 milyon 429 milyon dolara ulaşırken, Muğla, 98 milyon dolarlık ihracat ile Ege’deki iller arasında dördüncü sırada yer aldı. Muğla en fazla ihracatı su ürünleri ve yaş sebze meyvede gerçekleştirdi.

2023 yılında her ay ihracat rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, en fazla artış gösteren sektör olarak ilk yarıda ihracatını yüzde 242 artışla 60 milyon dolara taşıdı. Muğla’nın başta seracılık olmak üzere yaş sebze deposu Seydikemer, Fethiye, Ortaca ve Dalaman gibi ilçelerinin başı çektiği Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Temmuz ayını yüzde 22’lik artışla 103 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı.

İzmir, Ege Bölgesi ihracatına 1 milyar 316 milyon dolarlık katkı sağlarken Manisa ve Denizli’den sonra Muğla 98 milyon dolar Temmuz ayı ihracat rakamı ile Ege illeri arasında dördüncü sırada yer aldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2023 yılı ikinci yarısına güzel bir giriş yaptık. Döviz kurları daha rekabetçi bir seviyeye geldi. Kurlarda enflasyonla uyumlu değişimin sürmesini bekliyoruz. 2023 yılının ikinci yarısında mevcudu korumak için umutlarımız artıyor. Zeytinyağı yasağı kararının özellikle üretici ve ihracatçı için yanlış olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu yasak kararları Türkiye’yi spotçu ülke konumuna düşürüyor. Tarım sektörlerimizin ihracatı ise; yüzde 16’lık artışla 584 milyon dolara yükseldi. Tarım sektörlerimiz 2023 yılında ortalama ihracat artış hızının hep üzerinde performans ortaya koyuyor” dedi.