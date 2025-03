Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında cadde ve meydanların temizliğini kadınlara emanet etti.

MUĞLA (İGFA) - Sosyal belediyecilik ve kadın istihdamı konularında çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sokak ve caddelerin temizliğini kadınlara emanet etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında il genelinde sokak, cadde ve meydanların temizliğinde kadınlar aktif rol alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi hem çevrenin daha düzenli hale getirilmesini hem de kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlıyor. Bodrum’da sokak ve meydanda kadınların temizlikte aktif rol alması kent sakinlerinin de büyük takdirini topluyor.

Bodrum sokaklarını tertemiz yaparak ekonomik olarak da kazanç sağlayan kadınlar, Bu projeyle hem çalışıyor hem de şehrimizi güzelleştiriyoruz.

Arslan “Çocuklarıma Daha İyi İmkanlar Sunabiliyorum”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin projesi ile işe yeni başlayan Necla Arslan “Ahmet Başkanımıza biz kadınlara çalışma hayatında verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmak çok güzel bir his. Ekonomik olarak ayakta durabiliyoruz. Ekonomik özgürlük çok iyi. Çocuklarıma daha iyi imkanlar sunabiliyorum. Kendi kararlarımı kendim verebiliyorum.

Carkırgül “ Çalışmak Çok Güzel Bir Duygu”

Bodrum sokaklarını güzelleştiren Gülfidan Cankırgül; “4 ay önce çalışmaya başladım. Çalışmak çok güzel bir duygu anlatılmaz. Daha mutlu daha güzel bir hayat için çocuklarımız için çalışıyoruz. Ahmet Başkanımızın kadınlara verdiği değerden çok memnunuz. Bizi gururlandırıyor” dedi.

Uğurlu “Ayaklarımın Üzerinde Durabiliyorum”

Proje ile işe başlayanlardan Raziye Uğurlu “ Bir çocuk annesiyim. İşe başlayalı 4 ay oldu. Çalışmak bana mutluluk veriyor. Kendimi güçlü hissediyorum. Burada çalıştığım için çok mutluyum. Ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın bizlere sağladığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

İnanç “ Aileme Katkı Sağlamaktan Mutluyum”

Kadınların her platformda olması gerektiğini söyleyen Ayşe İnanç “Çalışmaktan çok mutluyum. Kadın olarak ayakta kalmaktan, aileme katkı sağlamaktan mutluyum. Temizlik olmazsa olmazımız. Biz kadınlar her yerde olmalıyız” şeklinde konuştu.

Gül “ Çalışmaktan Çok Mutluyum”

Aile bütçesine katkı sağladığını söyleyen Nezike Gül “Çalışmak çok güzel bir duygu. Çocuğum hastayken çalışamıyordum. Şimdi çalışıyorum. Çalışmaktan mutluyum. Bir kızım var evlendi. Bekar oğlum var. Oğluma biraz katkıda bulunmak için çalışıyorum. Bize çalışma imkanı sağlayan Ahmet Aras Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Şaşmaz “Kadının Dokunduğu Her Yer Çok Temiz Oluyor”

Fatma Şaşmaz “Çalışmaya başlayalı 3 yıl olduişimi çok seviyorum. Temizlik işi bizde alışkanlık yaptı. Kadınların dokunduğu her yer çok temiz oluyor. Her yer güzelleşiyor. Büyükşehir Belediyemizin bizlere sağladığı bu imkanlardan dolayı çok memnunuz” dedi.

Başkan Ahmet Aras; “Kentimizi Her Zaman Eşitlik Temelinde Kadınlarla Beraber Yöneteceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Başkanı Ahmet Aras, kadınları her zaman toplumsal yaşamın merkezine taşıyacaklarını belirterek "Kadınlar, her zaman mücadeleleriyle, sevgileriyle ve düşünceleriyle toplumun dönüştürücü gücü olmuştur. Bu nedenle, kadınların hayatın her alanında daha aktif rol alması büyük önem taşıyor. Biz de bu bilinçle hareket ediyor, kadınların iş hayatına ve sosyal yaşama daha güçlü katılabilmesi için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle kadınların önündeki engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz. Kadın çalışan sayımızı %20 artırarak iş gücüne katılımlarını teşvik ettik. Kreşler ve kısa mola merkezleriyle üzerlerine yüklenen sorumlulukları hafifletiyor, istihdama katılımlarını destekliyoruz. Bugün kadınlar, toplumsal cinsiyet rollerini aşarak belediyemizin birçok biriminde görev alıyor ve emekleriyle Muğla’mıza değer katıyor. Biz, daha fazla kadını iş hayatına kazandırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”