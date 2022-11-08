Doğası, iklimi, şifa veren havasıyla, şifalı bitkileriyle antik çağlardan bugüne insanlığa sağlık ve şifa sunan Muğla’nın Sağlık Turizminin değerlendirildiği toplantı Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Doğası, iklimi, şifa veren havasıyla, şifalı bitkileriyle antik çağlardan bugüne insanlığa sağlık ve şifa sunan Muğla’nın Sağlık Turizminin değerlendirildiği toplantı Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Muğla Vakfı Akyaka tesislerinde yapılan toplantıya kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Muğla’daki mevcut Sağlık Turizmi altyapısı hakkında Dr. Ecz. Sabiha Alper tarafından sunum yapıldı. Muğla’da Sağlık Turizmi yetki belgesine sahip 5 kamu hastanesi, bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 8 Özel Hastane, 17 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 9 muayenehane, bir Tıp Merkezi ve 4 aracı kurum olmak üzere toplam 44 sağlık kuruluşu olduğu, 2021 yılında 22 olan sağlık turizmi yetki belgesine sahip kurum ve kuruluş sayısının yapılan çalışmalarla 44’e ulaştığı, yılsonuna kadar 48’e ulaşmasının hedeflendiği açıklandı.

2022 yılının ilk 10 ayında Sağlık turizmi çerçevesinde 11 bin 724, turistin sağlığı çerçevesinde 54 bin 947 başvuruya hizmet verildiği belirtilirken, sağlık turizmi için gelen turistlere refakatçilerine ve yakınlarına sunulan hizmetler katılımcılara anlatıldı.

Muğla’da son 2 yılda sağlık turizmi konusunda yapılan çalışmalar ve hazırlıklar içinde ortaya çıkan Muğla Sağlık Turizmi Tek Durak Hizmet Kümeleme Projesi konularında Muğla Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu Proje Koordinatörü Dr. Ahmet Esen ve Proje Yöneticisi Dr. Çiğdem Demirci tarafından sunum yapıldı.

Kültür turizmi çerçevesinde yapılan çalışmalarla Muğla’nın antik zamanlardan bu yana sağlığın merkezinde olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Muğla Valisi Orhan Tavlı, Datça’daki Knidos Antik Kentinde yapılan çalışmalarla dünyaca ünlü Hipokrat’ın Knidos’da tıp eğitimi aldığı ortaya çıktığını, ayrıca Marmaris Bayır Mahallesinde bulunan Syrna Antik Kentinde yapılan çalışmalarda Asklepios izlerine ve döneminin ilaç yapımı malzemelerinin tespit edildiğini, Muğla’mızın şifa kaynağı olarak bilinen flora ve faunasının o dönemde de çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığının ve bölgenin şifa merkezi olarak insanlığa hizmet verdiğinin anlaşıldığını ifade etti.

Antik çağlardan bugüne insanlığa şifa merkezi olarak hizmet veren Muğla’nın Sağlık Turizminde hak ettiği yere gelmesi için çalışmaların hızlandırıldığını ifade eden Muğla Valisi Orhan Tavlı kamu özel sektör işbirliği ile Muğla’nın sağlık turizminde hak ettiği yere geleceğini ifade etti.