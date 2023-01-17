Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Almanya’da düzenlenen Berlin Sağlık Turizmi Fuarına katıldı. 16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen fuara, MUTSO adına Meclis Başkanı H. Koray Özcan, Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, Sağlık Meslek Komitesi Üyeleri Yusuf Erdinç Gürsoy ve İsa Kanmaz katılım sağladı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Almanya’da düzenlenen Berlin Sağlık Turizmi Fuarına katıldı. 16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen fuara, MUTSO adına Meclis Başkanı H. Koray Özcan, Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, Sağlık Meslek Komitesi Üyeleri Yusuf Erdinç Gürsoy ve İsa Kanmaz katılım sağladı.

Fuarda stant açan MUTSO, Muğla’nın sağlık alanında verdiği hizmetlerin ve sağlık hizmeti almak için Muğla’yı tercih eden bir turistin alternatif olarak gerçekleştirebileceği faaliyetlerin tanıtımını aktararak, ilin sağlık turizmi alanında tercih edilebilirliğini arttırmayı hedefledi. Almanya Türkiye Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök MUTSO standını ziyaret ederek, Muğla’da sağlık alanında verilen hizmetlere ilişkin detaylı bilgi aldılar.

“2022 yılında 1 milyon kişi sağlık turizmi için Türkiye’ye geldi”

Fuarın ilk gününde düzenlenen oturumlarda Almanya’da faaliyet gösteren tur operatörleri ve seyahat acentaları ile bir araya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, “Türkiye, avantajlı konumu, devletin teşvik edici politikaları ve sağlıkta dönüşüm programı gibi faktörlerle sağlık turizminde önemli bir ivme yakaladı. Sağlık hizmeti için Türkiye’yi tercih eden turist sayısı her geçen yıl ciddi bir artış göstermekte. 2021 yılında sağlık hizmeti için Türkiye’yi tercih eden kişi sayısı 670 bin 730 kişi iken 2022 yılında bu sayı 1 Milyona ulaştı. Şüphesiz ki bu artışta Türkiye’nin sağlık kalite standartlarını sürekli artırması, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir olması ve bekleme sürelerinin kısa olmasının yanı sıra vize alımının görece kolay olmasının etkisi büyük. Uluslararası hastaların ülkemizde öncelikle tercih ettikleri branşlar arasında kadın hastalıkları, dahiliye, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz yer almakta. Türkiye klinik branşlardaki başarılarının yanısıra estetik ve kozmetik amaçlı ikincil sağlık hizmetlerinde de kendisine önemli bir yer edindi. Bu alanda rekabet edilebilirlik düzeyi yüksek olan Türkiye, yakın zamanda önemli bir sağlık destinasyonu olacak” dedi.

Muğla’nın bilinmeyen zenginlikleri

Muğla’nın konumu ve avantajları hakkında bilgi veren Başkan Karakuş, ilin sağlık turizmindeki yerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Başkan Karakuş, “Muğla Türkiye’nin güney batısında yer alan, ılıman iklimi ve jeopolitik konumuyla oldukça değerli bir il. Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi dünyaca ünlü bölgeleriyle Muğla; bir turizm şehri olarak tanınmakta. Ancak size aktarmak istediğim asıl husus Muğla’nın bilinmeyen zenginlikleri. Bu zenginliklerin Alman turistlere doğru aktarılması bizler için oldukça önemli. Son yıllarda sağlık turizmiyle adından sıklıkla söz ettiren ilimiz dünyaca ünlü hekimleri, Sağlık Turizmi Yetki Belgeli acentaları, hastaneleri ve klinikleri ile dünyanın her yerinden sağlık hizmeti almak isteyen kişileri ağırlamakta” dedi.

“Çok sayıda sağlık hizmeti veriliyor”

Muğla’da sağlık turizmi alanında yetkilendirilen firmalar hakkında da bilgi veren Karakuş, “İlimizde sağlık turizmi yetki belgeli, 4 adet acente, 45 adet hastane, muayenehane, özel tıp merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi ve polikliniği bulunmaktadır. Pek çok sağlık kuruluşumuz da başvuru aşamasında. Alanında uzman hekimler ve ileri teknoloji cihazlarla dünya standartlarındaki hizmete, Muğla’da güvenilir ve ekonomik olarak ulaşılabilir. Kanser tedavisi, göz hastalıkları, kalp damar cerrahisi, kulak burun boğaz hastalıkları, plastik ve estetik cerrahi, diş ve ağız sağlığı, obezite cerrahisi, cilt ve saç hastalıkları tedavisi, ortopedi ve tramatoloji, üroloji ve kadın hastalıkları başta olmak üzere pek çok branşta sağlık hizmetini Muğla’da güvenle almak mümkün” dedi.