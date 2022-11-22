Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notunu tekrar en yüksek seviye olan AAA olarak belirledi. Bu şekilde Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Nisan ayından bu yana yapılan 5 değerlendirmede de AAA notu alarak güçlü bir mali yapısı olduğunu kanıtladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notunu tekrar en yüksek seviye olan AAA olarak belirledi. Bu şekilde Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Nisan ayından bu yana yapılan 5 değerlendirmede de AAA notu alarak güçlü bir mali yapısı olduğunu kanıtladı.

Uluslararası Kredi Değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan kredi değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tekrar "Ulusal Uzun Vadeli Notunda" AAA alarak zirvede yer aldı. Bu şekilde Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Nisan ayından bu yana yapılan 5 değerlendirmeden de en yüksek notu aldı.

Fitch Ratings tarafından yapılan, ülkelerin ve kurumların mali yapıları incelenerek kredi notunun belirlendiği değerlendirme sonuçlarından Muğla Büyükşehir Belediyesi güçlü mali yapısıyla en yüksek notları almaya devam ediyor. Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi harcamaların sürdürülebilirliği, ayarlanabilirliği, borç ve likitide sağlamlığı gibi alanlarda gösterdiği mali disiplini nedeniyle, "Ulusal Uzun Vadeli Not" alanında AAA alarak en yüksek kredi notuna sahip olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra aynı değerlendirmede Muğla Büyükşehir Belediyesi “Bağımsız Finansal Kredi Profili” notunda birçok belediyenin arasından Ankara’nın ardından ilk sırada yer aldı.

Günümüzdeki ekonomik koşulların gittikçe kötüleştiğine ve ağırlaştığına vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yine de uyguladıkları mali politika nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda güvenilir bir kurum olduklarını söyledi. Gürün, şeffaf, hesap verilebilir ve mali disipline dayanan bir sistem oluşturarak hizmetlerine devam ettiklerini söylerken “Daha önce olduğu gibi Uluslararası Kredi Kuruluşu Fitch Ratings tarafından kredi notumuzun yine AAA olarak belirlenmesi bizleri mutlu etti. 2014 yılında kurulmuş bir belediye olarak, hızlıca yapılanmamızı tamamladık ancak yüklü bir borç stoğuyla karşı karşıya kaldık. Devraldığımız 1 Milyar 340 Milyon TL gibi bir borcun yaklaşık 1 Milyar 108 Milyon TL’sini ödedik. Borç ödemesinin yanı sıra bir yandan da yatırımlarımıza devam ettik. İl genelinde 4 Milyar 284 Milyon TL’lik yatırım yaptık. Tüm bu mali sistemi aynı anda yürütmek önemli bir planlama gerektirmekteydi. Bizde ekibimizle bu planlamayı çok doğru ve verimli bir şekilde yaptık. Muğlalı hemşerilerimize hizmet etmek, güçlü bir mali sistem ile yapılacak yatırımlara kaynak oluşturmak için çalışmalarımız büyük bir disiplin içinde devam edecek” dedi.