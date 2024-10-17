Menteşe Belediyesi Muğla’nın spor temelli ilk Otizm Hareket Merkezi’ni Kent Meydanı’nda hizmete açıyor. Otizmli bireylerin hareket etmelerine odaklı fiziksel aktiviteler yapacağı ‘Bi Nefes’ Otizm Hareket Merkezi ailelere de nefes olacak.

Menteşe Belediyesi insana dokunan sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Ayrıcalıklı bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlayan, yaşamlarına dokunan projeler üreten Menteşe Belediyesi, Kent Meydanı’nda açacağı otizm hareket merkeziyle, otizmli bireylere önemli bir destek sağlamayı hedefliyor.

Spor temelli merkezde otizmli bireyler için koşu bandı, eliptik, dikey ve yatay bisiklet, denge tahtası, boşu topu (denge topu) ve birçok fiziksel aktivite malzemesi ile jimnastik malzemeleri bulunuyor.

Her yaştan ve seviyeden otizmli bireylere hizmet verecek olan ‘Bi Nefes’ Otizm Hareket Merkezi’nde hareket eğitmenleri eşliğinde, bir psikolog ve bir sosyoloğun katkılarıyla otizmli bireylere denge, esneklik, el - göz koordinasyonu, jimnastik ve temel fiziki hareketler becerileri ile özgüven kazanmaları sağlanacak. Özgüven kazanarak başarı duygusu elde edecek otizmli bireylerin günlük hayata uyum sağlama becerileri de gelişecek.

Merkezde, hafta da iki gün 40’ar dakikalık süre de bire bir eğitimler verilecek. Engeliler Derneği ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalar yürütülecek merkez, aynı zamanda otizmli bireylerin ailelerinin hayatlarına da dokunmuş olacak.

Menteşe Kent Meydanı’nda açılacak olan Otizm Hareket Merkezi içerisindeki güvenlik kamerası ve otizmli bireyler ile ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir alanda yer alıyor.

Şehrin merkezinde otizmli bireylerin kendilerini güvenli hissedecekleri bir alanda yer alan merkez aileler tarafından da memnunlukla karşılandı.

Muğla’nın merkezi Menteşe’de otizmli bireylerin ve ailelerin yaşamlarına dokunacak ‘Bi Nefes’ Otizm Hareket Merkezi 19 Ekim Cumartesi günü saat: 14.00’te Menteşe Kent Meydanı’nda düzenlenecek törenle hizmete açılacak.