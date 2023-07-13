Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sumru Akıncı Noyan’ın ‘Aklımda Kalanlar’ kitabı için Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde imza ve söyleşi günü düzenledi.

Muğla’nın ilk kadın büyükelçisi, BM Uyuşturucu ve Suçun Önlenmesi Viyana Ofisi Başkan Yardımcısı, dünyanın birçok ülkesinde önemli görevler icra eden ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün de kuzeni olan Emekli Büyükelçi Sumru Akıncı Noyan’ın ‘Aklımda Kalanlar’ kitabı için imza ve söyleşi günü düzenlendi.

İmza ve söyleşi gününde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Sumru Akıncı Noyan’ın ailelerinin kutup yıldızı olduğunu daima onu takip ettiklerini söyledi ve onun imza gününde olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti.

Emekli Büyükelçi Sumru Akıncı Noyan’ın Dış işleri ve Birleşmiş Milletler’deki 44 yılında yaşadıklarını anlattığı “Aklımda Kalanlar” kitabı için Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde söyleşi ve imza günü düzenlendi.

Başkan Gürün; “Sumru ailemiz ve Türk kadınları için önemli figür”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün söyleşi ve imza gününde Muğla’nın yetiştirdiği çok önemli bir değer ve kendilerine hep örnek olan bir aile büyüğünün imza gününde olmanın mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi. Başkan Gürün; “Bugün burada sadece belediye başkanı olarak değil aynı zamanda hep örnek aldığım kuzenimin imza gününde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sumru, ailemiz için çok önemli bir değerli ve figür. Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Sumru Akıncı Noyan yeni nesle, genç kızlarımıza örnek olacak. Kadın diplomat olarak Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak neler yaptı, nasıl başardı onları anlattığı kitabının imza gününde olmaktan büyük ve mutluluk duyuyorum” dedi.

Sumru Akıncı Noyan; “Muğla Türkiye’nin yüz akı bir şehir”

Söyleşi ve imza gününde konuşan Emekli Büyükelçi Sumru Akıncı Noyan Dışişleri ve Birleşmiş Milletlerde geçirdiği 44 yılda yaşadıklarını ‘Aklımda Kalanlar’ kitabında anlatmaya çalıştığını söyledi ve doğduğu şehir Muğla’nın okuma yazma oranı ile Türkiye’nin yüz akı bir şehir olduğunu belirtti. Sumru Akıncı Noyan; “Hayatımın 30 yılı Avrupa’nın farklı şehirlerinde geçti. Muğla’ya döndüğümde hiç yabancılık çekmedim. Çünkü Muğla olması gerektiği gibi mimarisi, eski yapıları ile korunmuş, restore edilmiş yapıları ile yaşayan bir şehir. Öncelikle Muğla’mızı geleceğe böyle güzel taşıyan herkese ve kuzenim belediye başkanımız Osman Gürün’e de teşekkür ediyorum. Çünkü Muğla özel bir şehir. Okuma yazma oranı ile Türkiye’nin yüz akı bir şehir. Ben 11 yaşında okumaya ağlayarak gittim. Benim annem çok özel bir kadındı. Tüm ailemiz için çok değerliydi. Beni 11 yaşında İzmir’e okumaya gönderdi. Daha sonra alıştım. Siyasal, Dışişleri daha sonra Birleşmiş Milletler. Dışişleri, Birleşmiş Milletler görevleri ile birçok farklı görevde bulundum. Bunların bazılarını bu kitaba sığdırabildim” dedi.