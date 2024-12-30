Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji (TEK) ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan drone takımları, geçtiğimiz günlerde Codeix firması tarafından Ankara’da ulusal çapta düzenlenen “Codeix Drone League 2024” (Programlanabilir Drone Turnuvası) / Ulusal Drone Ligi’ne katıldı.

Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden 25 okulun katıldığı yarışmada Muğla adına ilk kez Tek Koleji yer aldı.

Bilişim Teknolojileri, Yazılım ve Kodlama Öğretmeni Hüseyin Emence’nin rehberliğinde Tek Koleji ilkokul öğrencileri ‘Minik Pilotlar Takımı’ olarak 6 kişiyle, ortaokul öğrencileri ise ‘Kartallar Takımı’ olarak 9 kişiyle yarıştı.

Öğrencilerin bu yarışmada ‘Bilişim Teknolojileri ve Kodlama Dersi’ kapsamında öğrendikleri programlama dersi içeriklerini gerçek hayatta pratik olarak uygulama fırsatı bulmalarının öneminden bahseden Öğretmen Hüseyin Emence; “Öğrencilerimiz bu alanda yıllardır ulusal ve uluslararası düzeyde yarışma tecrübesi olan takımlarla yarıştı ve oldukça güzel bir takım mücadelesi ile harika bir performans ortaya koydular. Cesaretleri ve emekleri dolayısıyla öğrencilerimizi tebrik ediyor, bize güvenen ve her zaman yanımızda olan velilerimize, Tek Koleji Yönetimimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TEK Koleji ilkokul öğrencilerinden oluşan ‘Minik Pilotlar Takımı’ ilkokul kodlama etabını birincilikle tamamlarken, ilkokul genel sıralamada 7’inci sıraya yerleşti. TEK Koleji ortaokul öğrencilerinden oluşan ‘Kartallar Takımı’ ise ortaokul kodlama etabı 2’ncisi olurken, ortaokul genel sıralamada 11’inci olarak yarışmayı tamamladı.