Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi Muğla’nın iç kesimleri için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi Muğla’nın iç kesimleri için fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 26 Aralık Pazartesi günü ilk saatlerden başlaması beklenen rüzgarın, iç kesimlerde şiddetini arttırarak kuzey yönlerden fırtına (62-74 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.