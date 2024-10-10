Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim gören gençler, Teknofest 2024’te büyük bir başarıya imza attı.

Adana’da düzenlenen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde dört finalist takım Muğla’yı temsil etti. Momentum takımı, Deneyap Girişim Programı kapsamında Türkiye dördüncüsü olarak 30 bin TL ödül kazandı. Selçuk Bayraktar tarafından ödülleri takdim edilen takım, projeleriyle dikkat çekti.

Lise kategorisinde yarışan Neutronium Team, akıllı ulaşım alanındaki “BiPark” projesiyle Teknofest Antalya’da finale kaldı. Spectra Team ise turizm teknolojileri yarışmasında, kullanıcı odaklı kişiselleştirilmiş rota oluşturma imkanı sunan “BiRota” projesiyle Antalya’da finalist oldu. Ortaokul kategorisinde yarışan Ateş Yıldızı 48 takımı ise Makeathon yarışmasında birçok aşamayı geçerek ürün geliştirme sürecine dahil olma hakkı kazandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesine katkıda bulunan gençlerin başarıları kutlanırken, “Bu gençlerimiz hayalleri ve emekleriyle durmadan çalışarak projeler üretmeye devam ediyor. Eğitmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.