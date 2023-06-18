Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda ödüller törenle sahiplerine teslim edildi.

Toplam 134 zeytinyağı üreticisi, firma ve markasının katıldığı yarışmada en yüksek kaliteye sahip zeytinyağlarına altın, gümüş, bronz, Premium ve polifenol kategorilerinde ödül verilirken, Muğla’nın zeytinyağı üretiminde kalite açısından ulaştığı dikkat çekici başarı dile getirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla zeytinyağının tüm dünyada aranan ve tercih edilen bir marka haline gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu” projesi çerçevesinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen Zeytinyağı Kalite Yarışması’nın 4’üncüsü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Muğla’nın 10 ilçesinden toplam 134 üretici, firma ve markanın katıldığı yarışmada, Muğla’nın en kaliteli zeytinyağlarına ödül verildi.

Muğla’daki tarım paydaşları, okullar, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının stantlarıyla katıldığı ödül töreni, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü katkısıyla hazırlanıp sunulan zeytinden esinlenen kıyafetlerin sergilendiği bir defile ile başladı. Daha sonra, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ilk kez 2019 yılında düzenlediği Zeytinyağı Kalite Yarışması’nın yol hikayesinin anlatıldığı bir film takdim edildi.

MSKÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İbrahim Kıvrak törende yaptığı konuşmada zeytinyağlarının analiz süreci hakkında üreticileri bilgilendirdi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, ise konuşmasına zeytinyağı içerek başladı. Zeytinyağı Kalite Yarışması’nın 2019 yılından bu yana giderek artan bir katılımla gerçekleştiğini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Saylak, bu yarışma sürecinde markalaşan zeytinyağları olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “2019’da 77 başvuru vardı. Bugün geldiğimiz noktada, 10 ilçeden 134 üreticimiz bu yarışmaya katıldı. Milas 60 yarışmacısıyla bu sene de başı çekti. Seneye, diğer ilçelerimizin de katılımıyla inşallah bu rakamı 200’e çıkarmak hedefimiz oldu. Bu yıl katılan ürünler arasında 59 markadan, 39 adedi son 4 yıllık süreçte ortaya çıktı. Aldığımız mesafeyi görmek açısından bu çok önemli. Üreticilerimizi, cesaretleri ve başarıları için kutluyorum. Bizler, odalarda, masa başında, il ve ilçe müdürlüklerimizde değil sahalarda çalışarak geldiğimiz bu mesafeyi kat ettik.”

"Turizm bizim amiral gemimiz ise bunun bir üstü tarımdır"

Muğla’nın dünyaca ünlü marka şehirlere sahip bir turizm kenti olduğunu hatırlatan Saylak, “Turizm bizim amiral gemimiz ise bunun bir üstü tarımdır” dedi. Barış Saylak, 13 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Muğla’nın her bir metrekaresinde çay ve çeltik dışında her ürünü yetiştirme kapasitesine sahip toprağa sahip olduğunu kaydetti. Bu başarının üreticilere, üretici birliklerine, ziraat odalarına ve tarımın tüm paydaşlarına ait olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Türkiye’de üretilen 450 bin ton zeytinyağının 50 bin tonuna yakınını Muğla üretti. AB tescili almış Milas’taki zeytin ve zeytinyağı üreticilerimizin, ve ilgili kurumlar bu başarıda büyük pay sahibidir. Zeytin ağacı, bu toprakların kadim meyve ağacıdır. Bize düşen, üreticilerimize, STK’larımız ve devletimizle, Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın da desteğiyle Muğla markalarının sayısını artırmak ve böylece Muğla zeytinyağının pazarda liderlik elde edeceği bir satış noktasını oluşturmak ve Muğla zeytinyağını dünyada aranan bir ihraç ürünü haline getirmektir. Bunu gelecek nesillere borçluyuz. Biz bunu ortak akılla, Muğla’nın tüm tarım paydaşlarıyla başarıyoruz, birlikte üretiyoruz, birlikte başarıyoruz” diyerek Ağustos ayında Muğla’nın Menteşe İlçesinde bir toprak tahlil laboratuvarını üreticinin hizmetine açacaklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren zeytinyağı üreticilerine ödülleri verildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 4. Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödül Törenine, Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı temsilen Vali Yardımcısı Mehmet Eriş, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, AK Parti Muğla Milletvekilleri, Fethiye Kaymakamı Yusuf izzet Karaman, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, çeşitli oda ve borsaların temsilcileri, ziraat odası başkanları, üretici birlikleri ve kooperatif başkanları ile davetliler katıldı.