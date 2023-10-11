Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelindeki okullardaki örnek çalışmaların ortaya çıkarılması ve yaygınlaştırılması amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler" yarışmasında, ilk üç dereceye giren projeler belli oldu. Heyecanlı bekleyiş sona ererken 10 farklı kategoride 39 proje, derece almaya hak kazandı.

Muğla’daki okul ve kurumlarda iyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer okul/kurumlar tarafından model alınmasını sağlamak amacıyla düzenlenmekte olan "Eğitimde İyi Örnekler Yarışması” her yıl olduğu gibi bu yıl da "ilçe tasnif kurulu", "il değerlendirme kurulu" ve "saha değerlendirme kurulu" olmak üzere 3 farklı kurul tarafından değerlendirilmeye alındı.

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE koordinasyonunda yürütülen Eğitimde İyi Örnekler Yarışması; Etkin Öğretim Alanı, Kültür ve Sanat Alanı, Eğitime Erişim Alanı, Hayat Boyu Öğrenme Alanı, Değerler Eğitimi Alanı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanı, Üretim Odaklı İnovatif Düşünce ve Uygulama Alanı, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Uygulamaları Alanı, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Alanı, Sürdürülebilir Çevre ve Sağlıklı Yaşam Alanı olmak üzere toplam 10 farklı alanda düzenlendi.

Yarışmaya, il genelinde okul öncesinden ortaöğretime kadar farklı okullarda görev yapan öğretmenler tarafından geliştirilerek örnek oluşturan 198 proje katıldı. İlçe tasnif kurulunun değerlendirmesi sonucunda 121 proje, il değerlendirme kuruluna kalırken il değerlendirme kurulunun gözlemleri sonrasında ise 48 proje saha değerlendirmesine hak kazandı. Saha değerlendirme kurulu ise birbirinden iddialı projeleri, titizlikle inceleyerek 10 farklı kategoride dereceye giren projeleri belirledi.

Eğitimde iyi örnek oluşturan öğretmenlere ve okul idarecilerine, kasım ayının ilk haftasında düzenlenen ödül töreniyle plaketleri verilecek.