Muğla Vergi Dairesi Başkanı Mustafa İnceçayır tarafından yapılan açıklamada Dalaman ve Datça ilçelerinde

Malmüdürlükleri bünyesinde faaliyetlerine devam eden vergi dairelerinin 15 Ekim tarihi itibariyle kapatılarak 16 Ekim tarihinde bağımsız vergi dairelerince faaliyetlerin yürütüleceği belirtildi.

Başkan Mustafa İnceçayır konuyla ilgili açıklamasında “Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlık Makamının 22 Eylül 2022 tarihli olurları ile; Dalaman ve Datça Malmüdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren bağlı vergi dairelerinin kapatılarak, mükelleflerinin Dalaman ve Datça İlçelerinde kurulacak olan bağımsız vergi dairesi müdürlüklerine devredilmesi uygun bulunmuştur. Dalaman ve Datça Malmüdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren bağlı vergi daireleri 15 Ekim 2023 tarihi itibariyle kapatılacak olup, Muğla Vergi Dairesi Başkanlığımıza bağlı Dalaman Vergi Dairesi Müdürlüğü, Karaçalı Mahallesi, Atatürk Caddesi, Belediye İş Merkezi Kat:1 Dalaman adresinde, Datça Vergi Dairesi Müdürlüğü ise İskele Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, No:35/A-B Datça adresinde 16 Ekim günü hizmet vermeye başlayacaktır” ifadelerine yer verdi.