Rizeli balıkçı esnafı etle ve tavukla yapılan çökertmeyi bu kez levrek balığı ile yaptı.

Muğla yöresine ait olan, orjinali etle, sonrasında tavukla yapılan çökertme kebabı söz konusu Rize olunca balıkla da yapılmaya başlandı. Rizeli balıkçı esnafı alışılmışın aksine etle veya tavukla yapılan çökertme kebabını lezzeti ile bilinen bir balık türü olan levrek ile yaptı. "Balık yoğurtla yenilmez" veya "Balıktan sonra süt ürünleri tüketilmez" algısına da meydan okuyan bu lezzet Rizeliler için vazgeçilmez oldu.

Yeni bulduğu lezzetle insanlardaki deniz ürünleri ile süt ürünleri birlikte tüketilmez algısına da bir meydan okuduğunu kaydeden Lokman Armağan "Çökertme Türk mutfağında olduğu gibi dünyada da en beğenilen yemekler listesinde zirvede. Biz sahil şehri olarak Rize’de ’Balık bizim işimiz. Balıkla beraber neden olmasın’ dedik ve denedik. Fevkaladenin fevkinde bir lezzet ortaya çıktı. Yiyenlerin bütün kesiminde takdirle beraber beğeni toplayan ürünler arasına girdi. Balıkla yoğurt arasında bir tezatlık düşünenler oldu. Yenilebilirlik konusunda biraz sıkıntı yaşayanlar oldu. Ben ısrarla tavsiye ettim. Çelişki yaşayan müdavimlerimizde bir daha ki sefere ’Levrek çökertme istiyorum’ diye ısrarla istediler" dedi.

Vatandaşların kılçıkla uğraşmadan lezzetli balık tüketmek istediklerini, bu nedenle çökertme için en uygun balık türünün levrek olduğunu kaydeden Armağan "Levrek şu anda fileto çıkarttığımız balık grubunda. Kılçıksız, vatandaşın beğendiği en güzel balıklardan birinci sırada diyebilirim. Vatandaş eskisi gibi kılçıkla pek uğraşmak istemiyor, kılçıksız balık lezzetli olduğu zaman hiç çekinmeden bol miktarda tüketebiliyorlar. Bizimkisi bir furya değil ama levrekle burada yapılan çökertmenin beğenildiğini ciddi anlamda söyleyebilirim. Ciddi bir müdavimi de şuanda var" şeklinde konuştu.