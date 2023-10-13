Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaklaşık 2 yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi’nde Muğla yöresine ait coğrafi işaretli yemekler tanıtılıyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Saburhane meydanında bulunan Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesinde 2 yıldan bu yana Muğla yöresine ait coğrafi işaretli gözleme, Milas böreği, katmer, saç böreği, bazlama ekmeği ve Muğla yöresine ait kahvaltılar tanıtılıyor.

Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi kurucusu Timur Kocabıçak” Yaklaşık 2 yıldır biz burada hizmet gösteriyoruz ve dernek olarak biz burada başta Menteşe mutfağı olarak Muğla mutfağına ait olarak özellikle coğrafi işaretli ürünleri burada tanıtmaya çalışıyoruz. Bizler burada hem eğitimler veriyoruz ve eğitimlerin sonunda sertifikalandırma işlemi yapıyoruz, sertifikalarını alıyorlar. Eğitim alan arkadaşlarımız aynı zamanda coğrafi işaretli koruma altına alınmış olan ürünleri, yemekleri burada yapmasını öğreniyorlar. Bizler burada Muğla’nın en eski böreklerinden olan Milas böreğinden yapıyoruz. Milas böreği adından da anlaşıldığı üzere Muğla’mızın Milas ilçesine ait bir börek Milas Ticaret Odası tarafından başvurusu yapılmış ve coğrafi işareti almış bir ürün. Şuanda Milas böreği koruma altında olan coğrafi işaretli bir ürünümüz” dedi.