Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, atık su ve içme suyunun kontrolü için Bodrum ve Marmaris ilçelerinde bulunan Çevre Analiz Laboratuvarları’nda çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, atık su ve içme suyunun kontrolü için Bodrum ve Marmaris ilçelerinde bulunan Çevre Analiz Laboratuvarları’nda çalışmalarına devam ediyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardına göre akredite olan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analiz Yeterlik Belgesini alan Bodrum ve Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarlarında Muğla’nın atık su ve içme suyu analiz ediliyor.

83 Bin 467 analiz yapıldı

İçme suyunda bulanıklık, demir, nitrat gibi 15 parametre, atık suda azot, fosfor, yağ/gres gibi 7 farklı parametrenin analizinin yapıldığı laboratuvarlarda 2021 yılında 6 bin 564 atık su ve içme suyu analizi yapılırken, bu analizlerde 39 bin 415 parametre incelendi. 2 kimyager, 2 biyolog, 1 gıda mühendisi ve 1 çevre teknikerinin çalıştığı laboratuvarlarda bugüne kadar 37 bin 282’si atık su, 46 bin 185’i içme suyu analizi olmak üzere toplam 83 bin 467 analiz yapıldı. Analizler arasında tesis kontrol, şebeke kontrol, kuyu/kaynak kontrolleri, iç izleme gibi kontroller yer alıyor.

31 Tesisin arıttığı su sürekli analiz ediliyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 31 adet atıksu arıtma tesisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yapılması istenen iç izleme analizleri ile tesislerin verimli ve standartlara uygun çalışabilmesi adına her hafta düzenli olarak tüm analizler iki laboratuvarda yapılıyor. Günlük rutin analizlerin yanı sıra Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılan denetimlerde alınan numuneler de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile yine bu laboratuvarlarda yapılıyor.

“Kurum dışı gelen talepleri de karşılıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada “İdaremiz bünyesinde işletilmekte olan iki adet Çevre Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır. Bodrum ve Milas ilçelerimizde Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca, Fethiye, Seydikemer ilçelerimizde ise Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarı hizmet vermektedir. Yapılan analizler sayesinde altyapı sistemimiz ve atıksu arıtma tesislerimizde oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirgenmesi, bu sayede gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca laboratuvarlarımız kurum dışı gelen talepleri de kalite hizmet anlayışı çerçevesinde karşılıyoruz. Talep edilen evsel ve endüstriyel nitelikteki atıksuların analizleri mesleki ve teknik yeterliliğe sahip ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Amacımız halkımıza sağlıklı temiz bir su içirmek ve doğaya, çevreye zarar vermemektir” ifadeleri yer aldı.