Muğla İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Temmuz tarihleri arasında Bodrum, Milas, Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye İlçelerinde icra edilen 11 uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Yapılan operasyonlarda, 7 gram kubar esrar, 36 kök kenevir bitkisi, 2 gram metamfetamin, 8 adet extacy ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir.