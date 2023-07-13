Muğla İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Temmuz tarihleri arasında Bodrum, Milas, Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye İlçelerinde icra edilen 11 uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, 7 gram kubar esrar, 36 kök kenevir bitkisi, 2 gram metamfetamin, 8 adet extacy ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir.