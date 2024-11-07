‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Muğla genelinde 21 lokasyonda binlerce fidan toprakla buluşturulacak.

Muğla ve Aydın illerinde bu yılki 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturulacak. Bu yıl ‘Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes’ sloganıyla gerçekleştirilecek olan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla ilinde 21 ve Aydın ilinde 17 olmak üzere toplam 38 lokasyonda fidan dikim etkinliği yapılacak.

Muğla ve Aydın il merkezleriyle birlikte ilçelerde protokol, öğrenciler ve vatandaşların katılacağı fidan dikim törenleri gerçekleştirilecek. Ülke geneliyle eş zamanlı yapılacak fidan dikim törenlerinde program 10.30 da başlayıp saat 11.11 de fidan dikimiyle devam edecek.

Muğla’da Ortaca ve Ula ilçeleri dışındaki 11 ilçede gerçekleştirilecek fidan dikim törenlerinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıklarından temin edilen değişik türde fidanların dikimi yapılacak.