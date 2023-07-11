Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde sorumluluk alanı içindeki yollarda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların daha modern ve güvenli yollarda seyahat etmesi için çalışmalarına devam ediyor.

160 milyon TL’lik yatırım

2023 yılı yatırım programı dâhilinde asfalt kaplama çalışmalarına başlayan ekipler, il genelinde 40 Mahallede toplam 202 km’lik bir asfalt programı hazırladı. 202 km’lik yol yatırımının maliyeti yaklaşık olarak 160 Milyon TL.

Büyükşehir Belediyesi Muğla’nın Yatağan, Menteşe, Milas, Ortaca, Köyceğiz, Datça, Fethiye, Marmaris, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerindeki yollarda çalışmalara başladı. 2023 yılı yatırım programı dahilinde 10 ilçede 40 mahallede 202 km’lik 1. ve 2. kat sathi kaplama çalışması yapılacak.

25 Km’lik yol tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 40 mahallede başlatılan 202 km’lik yol çalışmasının 25 km’si tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde Milas ilçesinin Kapıkırı, Gölkaya, Karşıyaka, Yatağan’ın Nebiler, Kapubağ, Bağyaka, Kozağaç, Seydikemer’in Hacıosmanlar, Yayla Gökben ve Fethiye’nin Gökben Karaağaç mahallelerinde yol çalışmaları tamamlandı.