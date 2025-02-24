Moderatörlüğünü Tarihçi-Yazar Naci Yengin’in yaptığı "Manisa Kültür Sohbetleri" programının bu ayki konusu Yazarlık ve Yazma Serüveni olurken konukları ise Muğlalı yazarlar Erdal Çil ve İsmail Zorba’ydı. Eğitimci yazar Mustafa Ali Öztürk’ün sunumuyla söyleşi biçiminde geçen programda Erdal Çil ve İsmail Zorba, yazar Mustafa Ali Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen etkinliğe Manisalı okurlar ilgisinin ilgi gösterirken etkinlikte Erdal Çil ve İsmail Zorba kendilerini tanıttı, yazarlık serüvenleri hakkında bilinmeyenleri dinleyicilerle paylaştı. Ayrıca Eserleri hakkında bilgi veren yazarlar eserleri hakkında okurlar tarafından sorulan sorulara da yanıt verdiler.

Bir dönem Manisa’da bürokrat olarak önemli işlere imza atan yazar Erdal Çil Manisa hakkındaki duygu ve düşüncelerini de Manisalılarla paylaştı.

Programı organize eden ve sunan yazar Mustafa Ali Öztürk etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada; İki değerli yazarımızla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik, kitapları konuştuk, yazarlarımızın yazma serüvenini dinledik. Ayrıca iki güzide Ege şehri Muğla ve Manisa’da sohbetimizin konusuydu. İki şehir arasında güzel bir kültür köprüsü kurduğumuzu düşünüyorum. Programın düzenlenmesinde bize salonunu tahsis eden Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Programın moderatörlüğünü üstlenip programın işleyişinde her daim bana yardımcı olan Sayın Naci Yengin’e, değerli misafirlerimize ve yazarlarımız Sayın Erdal Çil ve İsmail Zorba’ya teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Söyleşi programının sonunda Erdal Çil ve İsmail Zorba okurları için kitaplarını imzaladılar. Hatıra fotoğrafı çekimiyle birlikte program sona erdi.