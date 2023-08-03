Türkiye Şampiyonu olan Ortaköy Spor Ege Yıldızları İl Karması Kız Hokey Takımı için Muğla’da bir restoranda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılan 54 takımın katıldığı U15 Hokey Türkiye Şampiyonası’nda GSB Spor Okulları, Ortaköy Spor Kulübü ve Ege Yıldızları Spor Kulübü sporcularından oluşan Muğla İl Karması Kız Hokey Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. İlk turda Şanlıurfa takımını 7-3, 2. turda Ankara Gelişim’i 10-0, 3. turda Konya takımını 8-0, çeyrek finalde Adana takımını 6-2, yarı finalde Alanya Stars Hokey Kulübünü 7-1, finalde ise Şanlıurfa takımını 6-3 yenen Muğla İl Karması Türkiye Şampiyonluğunu Muğla iline kazandırdı.

Şampiyon takıma düzenlenen yemekte konuşma yapan Başantrenör Serkan Şen; "Daha öncelerden Türkiye Şampiyonluklarımız var. Bu yaş grubu 2020 yılında derece yapmaya başladı. U-14’te Türkiye Şampiyonu olduk. Ardından Anadolu Yıldızlar Ligi’nde şampiyon olduk. Meyveler gelmeye başladı. Bu yıl da U15 kategorisinde şampiyon olduk. Hedefimiz, U16 kategorisinde de şampiyon olmak. Bu sene değişik yaş gruplarından 10 tane çocuğumuzu milli takıma kazandırdık. Önümüzdeki 3 yıl içinde hedefimiz ise Muğla’ya Avrupa kupası getirmek. Bu başarıyı elde etmek için de biraz maddi olarak desteklenmemiz lazım. Sağ olsun, Hüseyin Uçar başkanımız bu konuda destek olmaya çalışıyor. Destek veren herkese teşekkür ederiz. Biz 25-30 metrelik küçük bir salonda antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizim yaptığımız başarıyı, futboldan örnek verecek olursam, küçücük bir salonda antrenman yapıyorsunuz. Maçlarınız yine futbol sahası gibi büyük sahalarda oynanıyor. Süper Lig’e çıkmışsınız. Bizim yaptığımız iş de bu şekilde. Şartlarımız biraz daha iyileştirilirse Türkiye’nin en iyisi oluruz. Daha fazla Muğlalı sporcuyu milli takıma kazandırırız. Bu çocuklar tartışmasız Muğla’nın en başarılı takımı” dedi.