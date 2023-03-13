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112 ambulans ekipleri, sürücüyü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede 5 günlük tedavi sürecine cevap vermeyen Ceylan yaşamını yitirdi.

Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Kurşunlu Cami yanında seyir halindeki 48 T 0036 plakalı ticari taksi sürücüsü Yavuz Ceylan, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği taksi önce bir motosikletli çarptı, ardından durdu.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki ticari taksi sürücüsü Yavuz Ceylan kalp krizi geçirmesi sonrası Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Ceylan 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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