Mardin’de yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na Muğla Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları damga vurdu. Şampiyonada ter döken başarılı sporcular iki altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Mardin Artuklu Spor Salonu’nda 70 ilden yaklaşık 6 bin sporcunun katıldığı şampiyonada, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcularından Yasenem Nur Boğa, Büyük Bayanlar 60 kiloda Türkiye Şampiyonu, Pınar Altıntepe Genç Bayanlar 48 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Dicle Demir Büyük Bayanlar 60 kiloda Türkiye ikincisi, Melisa Saygın ise Genç Bayanlar 70 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Ali Sarı ise Büyük Erkekler 91 kiloda Türkiye üçüncüsü derecesini elde etti. Alınan dereceler sonunda Yasenem Nur Boğa Balkan Şampiyonası’nda, Pınar Altıntepe ise Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş yaptığı açıklamada "Sporcularımızı ve antrenörümüz Mehmet Can Yaşar hocamızı tebrik ediyor, Muğla’mızı ve Ülkemizi Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Milli Takımla temsil edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.