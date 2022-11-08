Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda, Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul bölümü öğrencileri, kimya alanında Türkiye 2’incisi oldu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda, Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul bölümü öğrencileri, kimya alanında Türkiye 2’incisi oldu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığının “Biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım” olmak üzere 10 alanda düzenlediği 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Türkiye finali ve ödül töreni bu yıl Diyarbakır’da gerçekleştirildi. 180 projenin yarıştığı final yarışmasında, farklı alanlarda 10 proje birinci, 20 proje ikinci, 30 proje üçüncü olurken 30 proje ise teşvik ödülü almaya hak kazandı.

Muğla’dan 3 projenin bölge birincisi olarak Türkiye finaline katıldığı yarışmada, Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu, Bodrum’da özel bir okul ve Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul bölümü öğrencileri hazırladıkları araştırma projeleriyle ilimizi ve bölgemizi başarıyla temsil etti. Kimya alanında “Zeytin Karasuyunun Mermer Atıklarıyla Arıtılması ve Organik Gübre Eldesi” (Karmerat) adlı özgün projeleriyle dikkat çeken ve fark oluşturan Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul bölümü öğrencileri, Türkiye 2’nciliği elde ederek başarısını tescilledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde; Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul bölümü öğrencileri Ayşe Nil Korkmaz, Berra Nazlı,ve danışman öğretmenleri Şebnem Karacak Deren ödül almanın heyecanını ve coşkusunu yaşadı.

Öğrencilerin başarısından duyduğu mutluluğu ifade eden Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “16. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Türkiye Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması finallerinde elde ettikleri başarı ile bizleri gururlandıran öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin içlerindeki cevheri ortaya çıkaran, araştırmacı ve yenilikçi yönlerini keşfetmelerini sağlayan değerli öğretmenlerimizi ve kıymetli ailelerini de canı gönülden tebrik ediyorum.” dedi.