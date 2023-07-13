Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve bu yıl Mardin’de 4 kategoride 70 ilden yaklaşık 6 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasına katılan Muğla ekibi 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Mardin Artuklu Spor Salonunda 70 ilden yaklaşık 6 bin sporcunun katıldığı Şampiyonada, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcularından Yasenem Nur Boğa; Büyük Bayanlar 60 kg’da Türkiye Şampiyonu, Pınar Altıntepe Genç; Bayanlar 48 kg’da Türkiye Şampiyonu olurken, Dicle Demir; Büyük Bayanlar 60 kg’da Türkiye İkincisi, Melisa Saygın; Genç Bayanlar 70 kg’da Türkiye İkincisi oldu. Ali Sarı ise Büyük Erkekler 91 kg’da Türkiye Üçüncüsü derecesi elde etti.

Alınan dereceler sonunda Yasenem Nur Boğa Balkan Şampiyonasında, Pınar Altıntepe ise Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi Milli Takımda temsil edecekler.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş yaptığı açıklamada "Sporcularımızı ve antrenörümüz Mehmet Can Yaşar Hocamızı tebrik ediyor, Muğla’mızı ve Ülkemizi Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Milli Takımla temsil edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.