Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Ankara Millet Kütüphanesinde gerçekleştirilen ‘Toprağa İz Bırakan Kadınlar’ programına katılan Menteşe ve Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatif üyesi kadınlar yöresel ürünlerin sergilendiği stant açtı.

‘Toprağa İz Bırakan Kadınlar’ programına katılan Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla’nın emekçi kadınları, topraklarından bereket ve nimet fışkıran bu coğrafyanın muhafızıdır, umududur. Menteşe ve Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerimizin kadın ortakları ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen ‘Toprağa İz Bırakan Kadınlar’ programına katıldık. Bakanlığımız tarafından Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde düzenlenen bu anlamlı organizasyonda stant açarak Muğla’mızın alın teri ve emek yüklü yöresel ürünlerini konuklara tattırdık. Muğla’da kooperatifleşen kadınların üretimdeki gücü ile gurur duyduğumuz çok güzel bir etkinlik oldu. Kadın emeğini yücelten böylesine anlamlı bir etkinlik için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı başta olmak üzere tüm kurum teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyorum” dedi.