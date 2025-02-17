Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan "Hayatımın Ustasıyım" eğitim programının ikinci etabıaraç bakımı üzerine uygulamalı eğitimlerle devam etti.

MUĞLA (İGFGA) - Kadınların teknik beceriler kazanarak günlük yaşamlarında daha bağımsız olmalarını destekleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta temel el aletleri kullanımı ve tamirat konularında eğitim verdiği kadınlara, şimdi de araç bakımıüzerine uygulamalı eğitimler sunuyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerde katılımcılar; genel araç tanıtımı, silecek değişimi, yağ ve su değişimi, ampul ve sigorta değişimi ile lastik değişimi gibi konularda bilgi sahibi oluyor. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bu bakım işlemlerini kendi başlarına yapabilmeyi öğrenen kadınlar, araç kullanımı konusundaki özgüvenlerini artırıyor.

Başkan Aras, “Eşit Bir Yaşam İçin Birlikte Çalışacağız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras:“Kadınlarımızın yaşamın her alanında daha aktif rol alabilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Anadolu kadını, azim ve kararlılıkla üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmadığını tarih boyunca kanıtlamıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: ‘Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarıdan fazla zayıflamış olur.’Muğla’da kadınlar, yönetimden tarıma, toplu taşıma hizmetlerinden itfaiyeciliğe kadar pek çok alanda başarıyla görev alıyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz ‘Hayatımın Ustasıyım’ projesi ile kadınların geleneksel olarak erkek mesleği olarak kabul edilen işlerde de uzmanlaşmasını destekliyoruz. Programın ikinci aşamasında kadınlar, araç bakımı konusunda uygulamalı eğitimler alarak hem günlük yaşamlarını kolaylaştıracak hem de yeni beceriler kazanacaklar.Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer alabilmesi için projeler üretmeye ve eşit bir yaşam için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”