Son yıllarda artan kadına yönelik şiddet olaylarına karşı Muğla’da özellikle üniversite öğrencileri yakın savunma eğitimi almaya başladı. Menteşe Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi tarafından açılan "Yakın Savunma Sporu" kursuna ev kadınlarının yanı sıra üniversite öğrencileri büyük rağbet gösteriyor.

Menteşe Belediyesi tarafından yakın savunma eğitimleri kapsamında eğitimlere katılan kadınlara Menteşe Belediyesi Psikoloğu ve Sosyoloğu tarafından kurs öncesi kadına yönelik gerçekleştirilen şiddet türleri üzerinde bilgilendirme yapıldı. Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezinde (MEGEM) verilen eğitimlerde belediyenin bir psikoloğu ve bir sosyoloğu tarafından Menteşe Belediyesine bağlı ve 7/24 telefonla ulaşılabilen Kadın Danışma Merkezi hakkında da bilgi verdi. Şiddet, şiddet türleri ve şiddetin temel sebebi olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği’ ve ‘Ayrımcılık’ konularının anlatıldığı eğitimlerde özellikle üniversite öğrencilerinin çoğunlukla maruz kaldığı flört şiddeti üzerinde durularak; fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, ısrarlı takip ve dijital şiddet konularında bilgiler aktarıldı.

Menteşe Belediyesi tarafından açılan yakın savunma sporu kursuna katılan kursiyerler belediyeye kadınlara yönelik böyle bir kurs açtığı için teşekkür ederken, kursta kendilerine yönelik yapılabilecek fiziki bir şiddet karşısında nasıl savunma yapabileceklerini öğrendiklerini açıkladılar.

Kendisini savunmak için kursta katıldığını belirten Perihan Çetin, “Tamamen kendimi koruma odaklı. Çünkü günümüzde kadına, hatta herkese şiddet olayları biraz da gündemde olduğu için ihtimal şiddet durumunda ya da aksi hallerde kendimi koruma için bu kursa katıldım” şeklinde konuştu.

Savunma sporu kursundan memnun olduğunu dile getiren Sinem Eroğlu ise, “Kendimi korumayı öğrenmem gerekiyor. Menteşe Belediyesinin sunmuş olduğu bu kursta kendimi korumayı öğrenmek istedim. Çok memnunum. İyi ki böyle bir kurs açıldı ve bizler burada bu alanda kendimizi korumayı öğreniyoruz” dedi.