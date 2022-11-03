Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde 13 ilçeden 246 kadını Anıtkabir’e gönderdi. Anıtkabir’i ziyaret eden kadınlar, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde 13 ilçeden 246 kadını Anıtkabir’e gönderdi. Anıtkabir’i ziyaret eden kadınlar, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıldönümü nedeniyle Muğla’nın 13 ilçesinden 246 kadını Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’e gönderdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nden 6 otobüsle yola çıkan kadınları Ankara’ya uğurladı. Muğlalı kadınlar Anıtkabir ziyaretinde duygusal anlar yaşarken, Anıtkabir’in yanı sıra Polatlı’da bulunan Duatepe’yi de ziyaret etti.

Gülşen Koyuncuoğlu, Muğla’nın 13 ilçesinden kadınlarla birlik, beraberlik içerisinde Atatürk’ü ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Geziye katılan Ümmühan Gaplı da ilk defa Anıtkabir’e geldiğini, çok duygulandığını, ağladığını ifade ederek, kendilerine böyle bir vatan armağan eden Atatürk’e ne kadar dua, teşekkür etse az olduğunu belirtti.

"Ata’mızı istirahatgahında ziyaret eden kadınlarımızın yüzündeki gurur bizlere yeter”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ve Çanakkale’nin mutlaka görülmesi gereken, tarihin yaşatıldığı Türk milleti için çok değerli yerler olduğunu söyledi. Her yıl düzenledikleri bu ziyaretlerin devam edeceğini belirten Gürün, Atatürk’ü ziyaret eden kadınların yüzündeki gururun kendilerine yettiğini kaydetti. Gürün, “Her 10 Kasım haftasında daha önce hiç Ankara’ya, Ata’mızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e gitmemiş kadınlarımızın burayı

ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Kurtuluş Savaşı’mızın önsözü Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı topraklara da hemşehrilerimizi gönderiyor, atalarımızın tarih yazdığı yerleri de görmelerini sağlıyoruz. Bugün bizler var isek, bu topraklarda özgürce, Cumhuriyet ile yaşıyorsak bunu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu nedenle daha önce Anıtkabir’i görmemiş fedakar kadınlarımızı Ata’sı ile buluşturuyoruz. Dünyada her şey kadının eseridir diyen bir öndere sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti yine fedakâr kadınlarımız ve onların yetiştirdiği fikri, irfanı, vicdanı hür nesillerle çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşacak. Bundan 84 yıl önce aramızdan ayrılsa da fikirleri, devrimleri, iki büyük eserim dediği Cumhuriyet ile Atatürk ilelebet yaşayacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen Anıtkabir ve Çanakkale ziyaretlerine 2 bin 941 kişi katıldı.