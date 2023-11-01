Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını Muğla’da büyük bir coşkuyla kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 100’üncü yılı farklı etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ziyaret ile Muğla’nın 13 ilçesinden 255 kadın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e gitti. Anıtkabir ziyareti için yola çıkan 255 kadın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nden Anıtkabir’e uğurlandı.

Ankara’ya anıtkabir ziyaretine giden Neriman Aydın, “Televizyonda görüyorum ama orayı ilk kez canlı canlı göreceğim. Heyecanlıyım” derken, Sevim Dinç, “Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutladık. Çok gururluyuz. Bunun üzerin de Anıtkabir’e gidiyor olmak çok kıymetli. Liderimiz, evet bunları tek başına yapmadı, bir ordu ile yaptı. Bütün bir halkı ayaklandırdı ve bir başarı elde etti. Çok kıymetli. Bütün dünya ülkelerinin değer verdiği bir kişilik. Bizim sahip çıkıp O’nun ilkelerine değer vermemiz gerekiyor. Çocuklarımıza da bunun aynı şekilde aktarmamız gerekiyor” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğlalı kadınların Anıtkabir’i uğurlama töreninde Cumhuriyet’in 100. yılını gururla kutladıklarını, ikinci yüzyıla büyük bir coşkuyla girdiklerini söyledi. Başkan Gürün, “10 Kasım’a yakın bir tarihteyiz. Sizleri Atatürk ile buluşturmak için bir araya geldik ve hep birlikte O’nun huzuruna çıkacaksınız. 2016 yılından bu güne kadar 3 bin 399 hemşehrimizi Anıtkabir ve Çanakkale’ye göndermişiz” dedi.