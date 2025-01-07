Muğla’da hokey branşında elde edilen başarılarda önemli bir pay sahibi olan antrenör Serkan Şen, Türkiye’yi Avrupa arenasında temsil etmeye hazırlanıyor. Türkiye Hokey Federasyonu tarafından görevlendirilen Şen, 7-13 Ocak 2025 tarihleri arasında Polonya’nın Walcz şehrinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasında Ümit Milli Kadın Hokey Takımı’nın antrenörü olarak sahaya çıkacak.

Milli takımla birlikte Avrupa’da başarı hedefleyen Serkan Şen, şampiyonadan dereceyle dönmeyi amaçladıklarını belirtti. Şen, “Milli takımımızın potansiyeline ve başarısına olan inancımız tam. Polonya’da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bu başarıyı Muğla hokeyine armağan etmek istiyoruz” dedi.

Serkan Şen ve Ümit Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa şampiyonasında mücadele edecekleri maçlarda Türk bayrağını gururla dalgalandırmayı hedefliyor.