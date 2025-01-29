Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Tarih, Kültür ve Medeniyet Kampları kapsamında Bitlis Ahlat’ta tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmeye başladı.

Her yıl düzenlenen ve gençlerin tarih ve medeniyet bilinci kazanmasını amaçlayan kamplar, 2025 yılında da yoğun ilgi görüyor. 16-25 yaş arasındaki gençlere özel olarak düzenlenen program, katılımcıların milli kimlik ve aidiyet duygusunu güçlendirmesine katkı sağlarken, ülkemizin önemli tarihi ve kültürel noktalarını keşfetme fırsatı sunuyor.

Gençler, Bitlis Ahlat’ın tarihi mirasını yerinde görme imkanı bulurken, kamp süresince düzenlenen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik duygularını da pekiştiriyor. Kamplar, Bitlis Ahlat, Çanakkale Eceabat, Erzurum Aşkale, İstanbul Esenler ve Nevşehir Kapadokya olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştiriliyor.

Kampta unutulmaz bir deneyim yaşadığını ifade eden MSKÜ öğrencisi ve gönüllü gençlerden Davut Çiftçi, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Medeniyet, tarih ve kültür yolculuğuna çıkarak unutulmaz bir deneyim yaşadığım için çok mutluyum. Bitlis Ahlat kampı, hem doğası hem de tarihi mekanlarıyla bana farklı bir bakış açısı kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve bizlere her an destek olan gençlik çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.