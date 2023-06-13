Muğlalı İş İnsanı Ali Sezen’in kızı Özgecan Sezen ‘Etiket’ isimli kısa filmiyle, İtalya’nın Salerno kentinde gerçekleşen FONMED-‘Akdeniz’de Güney İşbirliği ve Kalkınma Vakfı’ tarafından desteklenen Med-Limes ‘Ai Confini del Mediterraneo’, Akdeniz’in sınırlarından görüntüler ve hikâyeler konulu Uluslararası kısa filmi incelemesinde Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

İtalya’nın Salerno kentinde gerçekleşen Uluslararası Kısa Film İncelemesine çok sayıda kısa film katıldı. Özgecan Sezen’in ‘Etiket’ isimli kısa filmi Jüri üyeleri tarafından özel ödüle layık görüldü. Genç yönetmen Özgecan Sezen’e ödülü, FONMED Başkanı Giuliano D’Antonia verdi.

2023’teki ikinci ödülü

2023 Mart ayında Tunus’da, Human Screen film festivalinde ödül alan Özgecan Sezen, “2023 yılı bana uğurlu geldi. Önce Tunus’ta, şimdi de İtalya’da Türkiye’min ismini duyurmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.