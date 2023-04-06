Hırvatistan’ın Brac Adası’nda düzenlenen 18. Biser Mora Uluslararası Gastronomi Yarışması’ndan 8 madalya ile dönen meslek lisesi öğrencisi genç aşçılar, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile bir araya geldi.

29-30 Mart 2023 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Brac Adası’nda, 15 farklı ülkeden 39 okul ve 356 yarışmacının katıldığı yarışmada, 8 öğrenci öğretmenleri rehberliğinde Türk mutfağını modern gastronomiye yansımış haliyle başarıyla sundu. Genç Masterchefler, 2 gün boyunca devam eden yarışmada, damağa ve göze hitap eden 12 çeşit lezzet tabağı sunarak 18 farklı ülkenin jüri üyeleri karşısında, hünerlerini sergiledi.

Hırvatistan’dan, 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile dönen genç aşçılar, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile bir araya geldi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonundan gerçekleşen buluşmada yetenekli gençleri tebrik eden Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Geleceğin aşçılarını, mastercheflerini meslek liselerimizden yetiştiriyoruz. Müdürlüğümüzce yürütülen Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu çerçevesinde düzenlediğimiz Modern Mutfak ve Muğla Mutfağı Yemek Yarışması’nda ülkemizi yurtdışında temsil etme hakkı kazanan gençlerimiz, bizleri yanıltmadı. Katıldıkları uluslararası yarışmada Türk mutfağımızı, ülkemizi, ilimizi ve meslek liselerimizi en güzel şekilde temsil ettiler. Gençlerimizin gözlerinde, başarının parıltısını görmek bizleri heyecanlandırıyor. İnanıyorum ki kendilerini gönül verdikleri bu alanda daha da geliştirecek ülkemize nice güzel başarılar yaşatacaklar” dedi.