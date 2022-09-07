İzmir’ de düzenlenen ve iki bine yakın bisiklet sporcusunun katıldığı Uluslararası İzmir Granfondo Bisiklet yol yarışında Muğla Karya GSK Bisiklet Takımından Nurettin Emre Oruç birinciliği elde etti.

İzmir’ de düzenlenen ve iki bine yakın bisiklet sporcusunun katıldığı Uluslararası İzmir Granfondo Bisiklet yol yarışında Muğla Karya GSK Bisiklet Takımından Nurettin Emre Oruç birinciliği elde etti.

İzmir Cumhuriyet Meydanı’ndan startı verilen 63 km yarışta finişte rakiplerini geride bırakmayı başaran Muğla Karya GSK Sporcusu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Nurettin Emre Oruç, Muğla’ya büyük gurur yaşattı. Aynı yarışta Muğla’nın yine kürsü umutlarından Ankara da düzenlenen yarışışta 3.lüğü alan yine Karya GSK dan Ömer Taha Yalçın ise büyük bir kazaya karışarak sevenlerini korkuttu. Omuzunda ve kolunda kırıklar olan Taha Yalçın’ın tedavisine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde devam ediliyor.

2 yıllık çalışmalarının meyvesini vermeye başladığını söyleyen Muğla Karya GSK Başkanı İlker Cömert, "Bisiklet Muğla’da genel anlamda günlük hayatta ve reakraktif etkinliklerde çokça kullanılan fakat spor anlamında müsabaka sporcu yetiştirme anlamında son derece gerideydi. Kısa sürede özellikle Muğla Valimiz Orhan Tavlı’nın destekleri ile önemli işler yapmaya başladık. Bu yarışta birinci olup bizleri gururlandıran Nurettin Emre Oruç aynı zamanda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi. Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof.Dr. Özcan Saygın bu konuda bizlere her zaman önemli destek verip yanımızda oluyor. Biz açıkçası bu yarışta bu sonucu bekliyorduk. Hem Ömer’in hem de Nurettin Emre’nin kürsü göreceğini planlıyorduk. Fakat yarışta iki büyük kaza oldu. Ömer büyük bir talihsizlik yaşayarak bu kazalardan birinin içinde kaldı. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi’nde ki ilk müdahalesinin ardından Muğla Milletvekilimiz Yelda Erol Gökcan’ın girişimleri ile Ömer’i tedavisini ilimizde sürdürebilmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesine getirdik. Ameliyatları devam ediyor" dedi.

Muğla’ya böyle önemli bir madalya ile döndükleri için çok mutlu olduğunu belirten Cömert, "Sporcumuz Nurettin Emre Oruc’u kutluyorum. Bu başarıyı bizlere inanan destek olan Başta Valimiz olmak üzere Muğla Genç İş İnsanları Derneği’ne ve diğer tüm destekçilerimize armağan ediyoruz dedi.