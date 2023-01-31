Muğlalı doğaseverler her hafta sonu farklı bölgelerde farklı etkinlikte bir araya gelerek hem spor yapıyorlar, hem de doğa ile baş başa zaman geçiriyor.

Muğlalı doğaseverler her hafta sonu farklı bölgelerde farklı etkinlikte bir araya gelerek hem spor yapıyorlar, hem de doğa ile baş başa zaman geçiriyor.

ASFAD Doğa Severler Topluluğu tarafından organize edilen etkinlikte Menteşe ve yatağan ilçesinden 6 kişilik doğasever dağcılık ekibi, 21 kilometrelik Aydın Çine-Bozdoğan ve Muğla Kavaklıdere ilçesi arasında yer alan Bin 790 rakımlı Madran Dağı zirvesine tırmandılar. Doğaseverler Madran Dağı zirvesinde Madran Baba Türbesini de ziyaret etti.

Yatağan’dan Coşkun Aktaş’ın organize ettiği Madran Dağı tırmanışına Nursel Ölmez, Mehmet Yavaş, Bayram İzcioğlu, Erhan Öztürk ve Kasım Çelik katıldı. Etkinliği düzenleyen Coşkun Aktaş, “Bugün çok güzel bir havada, altı doğasever arkadaş ve bir yerel rehberle Madran Dağı zirvesine kar yürüyüşü yaptık. Daha önce hiçbir yürüyüş grubunun yürümediği ve tamamen patikadan oluşan bu rotayı bize yürüten, yerel rehberimiz Ali Kocabaş’a ve etkinliğe katılan değerli arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.