İstanbul’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yarışması’nda Yatağan Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Ecesu Demircan, Türkiye Şampiyonu oldu.

İstanbul’da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yarışması’nda Yatağan Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Ecesu Demircan, Türkiye Şampiyonu oldu.

İstanbul’da 3-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 2022 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda 13-14 Yaş Kadınlar Makaralı Yay kategorisinde, Yatağan Gazi Anadolu Lisesi Proje Okulu 10. sınıf öğrencisi Ecesu Demircan tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ecesu’nun başarısını sosyal medya hesaplarından, ’Yıldızlar Türkiye Şampiyonumuz Ecesu’ başlığı ile duyurdu. Genç sporcunun turnuva görsellerine yer verilen paylaşımda, “2022 Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda 13-14 Yaş Makaralı Yay Kadınlarda, Yatağan Gazi Anadolu Lisesi öğrencimiz Ecesu Demircan Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon öğrencimiz Ecesu, İstanbul’ da yapılacak olan Okçuluk Milli Takım Teknik Gelişim Kampına davet edildi. Türkiye Şampiyonluğu başarısı ile bizleri gururlandıran öğrencimizi ve tüm emeği geçenleri kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ecesu Demircan’ın alt yapıdan yetişen yeni nesil sporcularımızdan olduğunu ve ilk Türkiye şampiyonluğunu bu turnuvada kazandığını ifade eden Antrenör Dr. Ejder Sözen ise “Ecesu bu başarısıyla İstanbul’da yapılacak Milli Takım Teknik Gelişim Kampına davet edildi. Ecesu’nun geleceğin milli sporcuları arasına girerek önümüzdeki yıllarda Avrupa ve dünyada birçok başarıyla imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.