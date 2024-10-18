Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Gökova Turnalı mevkiinde sabaha karşı 03.30 sıralarında çıkan yangının, rüzgarında etkisiyle Kıran Mahallesini tehdit etmesi üzerine yeniden yangın bölgesine gitti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte Kıran Mahallesindeki yangına müdahale çalışmalarını yakından takip eden Başkan Köksal, “Bu sabaha karşı 03.30’da Menteşe ilçemizin Turnalı bölgesinde çıkan yangın öğle saatlerinde rüzgârında etkisiyle ilerleyerek Kıran Mahallesi’ni tehdit etmeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte yeniden bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bölgede hem Menteşe hem de Büyükşehir Belediyemizin ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Temennimiz bölgedeki yangınların bir an önce kontrol altına alınıp söndürülmesi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.