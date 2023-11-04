Muğla Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenlediği etkinlikle Anıtkabir’i görmeyen kadınları Ankara’ya götürüyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı etkinleri çerçevesinde 255 kadın Muğla’dan Ankara’ya giderek Anıtkabir’i ziyaret etti.

Muğlalı kadınlar, Atatürk’ün ebedi istirahatgahını ziyarette, iki yanında 24 aslan heykelinin bulunduğu Aslanlı yoldan ilerleyerek, tören alanına ve oradan da Müze Bölümü’nü ziyaret ettiler. Muğlalı kadınlar, müze bölümüne gelindiğinde burada yer alan ve Atatürk’e ait fotoğrafları, silahları, özel eşyaları, yabancı devlet başkanlarının hediye ettikleri armağanları, elbiselerini ve giyeceklerini büyük bir merakla, ilgiyle incelediler. Kadınlar daha sonra Atatürk’ün mozolesini ziyaret etti. Muğlalı kadınlar Anıtkabir ziyaretinin ardından Sakarya Meydan Muhaberesinin yaşandığı Dua Tepe’sini ziyaret etti.

Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret eden ve Yatağan’dan katılan kadınlardan Gülsade Gündüz, “Çok mutlu oldum Anıtkabir’i gördüğüm için. Burada olmak anlatılacak bir duygu değil. Çok farklı bir duygu. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Bizim için mükemmel bir duygu” dedi.

Alman vatandaşı Angala Güngör, “Ben Alman vatandaşıyım. 35 yıldır Muğla’da oturuyorum. Burada olmak duygularla anlatılmaz. Yaşamak lazım. Bu gün burada olmakla gurur duyuyorum 100’nücü yıl Cumhuriyet kutlaması için bulunuyoruz. 100. yılda burada olmak çok güzel. İnşallah bizim torunlarımızın çocuklarımız ikinci yüzyılı kutlar. Biz göremeyeceğiz ama umarım onlara nasip olur. Belediye Başkanımız Osman Gürün’e çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı sağladığı için” dedi.