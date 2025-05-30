Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği MuğlaKart uygulaması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Dijital Dönüşüm Lansmanı’nı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi, MuğlaKart uygulamasıyla ulaşım, sosyal yardımlar ve ödemeleri tek kartta birleştirerek kentte dijital dönüşümü başlatıyor.MUĞLA (İGFA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan MuğlaKart uygulaması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Dijital Dönüşüm Lansmanı yapıldı.

Kentkart, Elsa ve Forestall sponsorluğunda düzenlenen Dijital Dönüşüm Lansmanı’na Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, ilçe başkanları, Master of Curiosity Rik Vera, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay, Hewlett Packard Enterprise’te yönetici Kemal Kağan Tuna, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

MUĞLA İÇİN TEK KART DÖNEMİ

Dijital dönüşümünde yeni bir sayfa açan Büyükşehir Belediyesi, “Muğla İçin Tek Kart” vizyonuyla MuğlaKart projesini hayata geçiriyor. Muğlalılar şehir içi ulaşım ve tüm kartlı işlemlerini tek bir kartla gerçekleştirme imkânı bulacak. MuğlaKart, bir banka kartı gibi işlev görerek yalnızca ulaşımda değil, kültür merkezlerinde, tüm sosyal tesislerde ve anlaşmalı iş-yerlerinde vatandaşlara temassız ve QR kodlu ödeme konforu sunacak.

MOBİL UYGULAMA ENTEGRASYONU

Büyükşehir Belediyesi, MuğlaKart ile fiziki kartın tüm gücünü mobile taşıyor. Mobil uygulama ile vatandaşlar bakiyesini anlık görecek, kayıp-çalınma riskinde saniyeler içinde kartını kilitleyecek ve sosyal yardımları takip edecek. Kullanıcılar, fiziki kartıyla yapabildiği her işlemi mobil uygulama ile yapabilecek.

TEK KART İLE TÜM SOSYAL YARDIMLAR BİR ARADA

“Muğla İçin Tek Kart” uygulaması ile her vatandaşa ayrı bir kart dağıtmaya gerek kalmadan, tek kartla herkesin kimliğini ve ihtiyaçlarını ayırt eden akıllı bir düzen kuruluyor. Sistem; öğrencinin indirimli ulaşım hakkını, çiftçinin tarımsal destek ödemesini, 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz seyahatini, ihtiyaç sahibinin sosyal yardımını tek kimlik altında tanıyor ve anında harekete geçiriyor. Böylece Muğla’nın dayanışma geleneği tek bir kartta birleşiyor, ekonomi, sosyal destek ve ulaşım adaleti aynı dijital kart üzerinden kesintisiz sağlanıyor.

Yardımlara sadece muhtaçlık sınırındakilere değil, yoksulluk sınırındaki daha geniş kesimlere ulaştıracak şekilde artırılacak. Ekmek ve süt gibi temel gıdaları doğrudan belediye bütçesinden karşılamak yerine, mahalle fırınları ve yerel süt üreticileriyle iş birliği yapılacak. Böylece daha çok ihtiyaç sahibine ulaşılacak, aile bütçelerine destek olarak, yerel üreticileri güçlendirecek.