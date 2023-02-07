Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası bölgeye ulaştırılmak üzere Türkiye’den ve dünyadan yardım çalışmaları da devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası bölgeye ulaştırılmak üzere Türkiye’den ve dünyadan yardım çalışmaları da devam ediyor.

Muğla’da da bölgeye ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar TIR’lara yüklenerek deprem bölgesine hareket etti. Ak Parti Muğla İl Başkanlığında vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar TIR’lara yüklenrek Muğla’dan yola çıktı.

Vatandaşlar tarafından toplanan 1 TIR ve 3 kamyonet ile yola çıkan yardımlar depremzedelere ulaştırılacak.