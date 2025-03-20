Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle hazırlanan “Muğla Şehitler Albümü”, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla tanıtıldı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen tanıtım ve Şehitler Paneli, anlamlı anlara sahne oldu.

MUĞLA (İGFA) - Tanıtıma; Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe ve Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Etkinliğin ardından, şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

ŞEHİTLER PANELİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Panelde, MSKÜ Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Özgür Yıldız, MSKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm BaşkanıÖğr. Gör. Osman Köse ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Dr. Emekli Albay Fatih Özkurt konuşmacı olarak yer aldı.

1958’DEN BUGÜNE 164 ŞEHİDİN ANILARI YAŞATILIYOR

Muğla’nın tamamını kapsayan ilk şehitler albümü, titiz bir çalışmayla hazırlandı. Albüm, tüm resmi kurumlar, aileler ve şehit-gazi dernekleriyle birebir görüşmeler yapılarak oluşturuldu.

Şehitler alfabetik sırayla sıralanırken, nerede şehit olduklarına dair bilgilere de yer verildi. Albümde; Muğlalı olup naaşı il sınırları içinde bulunanlar, Muğlalı olmayan ancak naaşı Muğla’da bulunanlar, Muğlalı olup naaşı başka illerde bulunanlar, Kıbrıs’ta şehit düşüp mezarı orada bulunanlar, fiziki naaşı bulunamayan ancak temsili mezarları Kıbrıs’ta ve Muğla’da yer alanlar da dahil edildi. Böylece 1958’den günümüze kadar 164 şehidin anısı yaşatılmış oldu.

DERNEK BAŞKANLARI’NDAN TEŞEKKÜR MESAJLARI

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, “Bu albümü oluşturmak için uzun süredir çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz eksik özgeçmişleri tamamlamak için ailelerimizi tek tek ziyaret etti. Muğla’da ilk kez böyle bir çalışma yapıldı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Cantürk, “Büyükşehir Belediyemiz bu albümle diğer illere örnek oldu. Destekleri için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ercan Akkurt, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, bu süreçte bizlere desteğini hiç esirgemedi. Kendisine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfıİl Başkanı Cevdet Gürkan ise, “Büyükşehir Belediyemizin desteğini her zaman hissediyoruz. Başkanımız Ahmet Aras’a minnettarız.” dedi.

BAŞKAN ARAS: “ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Çanakkale Zaferi’mizin 110. yılını hep birlikte kutladık. Bu topraklar, kan ve irfanla vatan oldu. Bizim sınırlarımız cetvelle çizilmedi, her bir karış kahramanlık destanıyla çizildi. Milletimiz, ordu millettir ve herkes vatanı için canını vermeye hazırdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimize ve gazilerimize sahip çıkmak vazifemiz, boynumuzun borcudur. Yerel yönetimler olarak her zaman yanlarında olacağız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin isimlerini ebediyete kadar yaşatacağız. Gelecek nesiller, bu toprakların nasıl kazanıldığını ve korunduğunu bilmeli. Bunlarıeserleştirir ve anıtlaştırırsak ancak o zaman öğrenebilirler. Türkiye Cumhuriyeti, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit ve gazilerimizin omuzlarında yükselmeye devam edecek.” dedi.

Muğla Şehitler Albümü, şehitlerimizin anısını yaşatmak ve vatan için fedakârlık gösteren kahramanları unutturmamak adına Muğla’da bir ilke imza attı.